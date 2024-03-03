СМИ узнали о повышении уровня угрозы терактов в Британии

Террористическая угроза в Британии недавно была повышена и теперь находится на самом высоком уровне с 11 сентября 2001 года, когда были совершены теракты в Нью-Йорке.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом источники сообщили изданию Daily Mail.

По данным газеты, о повышении уровня угрозы членов парламента в частном порядке предупредили представители службы безопасности Британии. Это связано с перехватом разговоров экстремистов, а также с "реальным риском" скоординированной террористической атаки на британской земле, уточнили источники Daily Mail.

Кроме этого, политикам сообщили, что война на Ближнем Востоке использовалась глобальными террористическими группировками в качестве "рекламы по вербовке", и представители служб безопасности опасаются всплеска экстремистской активности во время священного для мусульман месяца Рамадан.

"Уровень экстремистской болтовни зашкаливает. Они [спецслужбы] видели, как это растет и растет. Это похоже на то, как в 2001 году, когда рухнули башни-близнецы, произошел большой всплеск ненависти", - рассказал газете один парламентарий, знакомый с брифингами спецслужб.

Daily Mail пишет, что повышение уровня террористической угрозы произошло после заявлений премьер-министра Риши Сунака на прошлой недели, который выступил в защиту британских евреев и против "яда" экстремизма со стороны сторонников Палестины.

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