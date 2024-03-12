Генсек ОДКБ надеется на "политическую трезвость" армянского правительства

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), несмотря на вызывающие озабоченность настроения в части элит Армении, надеется на политическую трезвость руководства страны, Ереван остается союзником.

Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"Не скрою, определенные события и настроения в части элит Армении вызывают озабоченность. Но мы надеемся на политическую трезвость политического руководства Армении и взвешенную оценку перспектив реализации различных сценариев в отношении организации", - ответил генсек на вопрос, о том ожидают ли в ОДКБ заявления от Еревана по поводу приостановки участия в организации.

"И я, и секретариат работаем в строгом соответствии с принятыми в организации регламентами и процедурами. Мы, разумеется, силами наших аналитиков и доступного им инструментария анализируем ситуацию вокруг Армении и во взаимоотношениях Армении с организацией", - заключил Тасмагамбетов.

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