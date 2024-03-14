https://news.day.az/world/1644773.html Обыски в мэрии Еревана
Обыски в мэрии Еревана
В мэрии Еревана идут обыски. Как передает Day.Az, об этом сообщил армянским СМИ пресс-секретарь муниципалитета Айк Костанян.
Следственные действия проводятся сотрудниками Антикоррупционного комитета в управлении мэрии по градостроительству и архитектуре.
В Антикоррупционном комитете сообщили, что их сотрудники проводят соответствующие действия во втором корпусе мэрии, однако в рамках какого дела, сообщить пока не могут.
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