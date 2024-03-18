Оружие из Индии уже год находится в Армении в неисправном состоянии

Оружие из Индии находится в Армении уже год, но оно в неисправном состоянии.

Как передает Day.Az, об этом экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян заявил в интервью армянским СМИ.

"У меня под рукой имеется письменная информация о том, что индийское оружие вот уже год не могут отремонтировать и обслуживать в Армении", - заявил экс-глава Минобороны, раскритиковав политику властей в военно-технической сфере.

Бывший министр отметил, что сложности в обслуживании имелись и с рядом вооружений российского производства, к примеру, в случае с "Искандерами" или истребителями Су-30СМ.

Но, во-первых, Армения не всегда платила из своего бюджета за их сервис - очень часто российские специалисты сами брали на себя эту задачу. К тому же отношения с Россией в этой области были совершенно иного качества и уровня.

Карапетян призвал не забывать, сколько вооружений и техники Россия передала на безвозмездной основе. Армения закупала только те средства, которые поставлялись непосредственно с завода. В остальных случаях РФ передавала из своих арсеналов.

Но нынешняя власть, по словам экс-министра, отказывается от всего этого, предпочитая иные источники и иные поставки, зачастую более затратные и неэффективные.

Напомним, Армения за последние 2 года заключила оборонные контракты с Индией на сотни миллионов долларов. В рамках соглашений поставлено или планируется поставка гаубиц, систем РСЗО, боеприпасов и т.д.

Отметим, что мы подробно анализировали потенциальные проблемы, с которыми придется столкнуться Армении в связи с использованием вооружения из Индии.

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