Европейским шпионам предоставят неограниченные права в Армении

"Вчера фракция "Гражданский договор" провела полуторачасовое заседание, на котором обсуждались задачи и проекты, включенные в повестку дня сегодняшней сессии парламента".

Как передает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ.

"Согласно данным, особо обсуждалось соглашение о статусе наблюдателей ЕС, которое было представлено Национальному собранию на ратификацию. Айк Конджорян передал своим товарищам по команде, что оппозиция серьезно относится к соглашению и предполагается, что они выступят с жесткими речами, поэтому ответы должны быть адекватными. Депутатам также было поручено начать активные встречи с армянами Карабаха, выслушать их проблемы и высказаться, показав, что они обеспокоены ими.

Кстати, согласно этому соглашению, наблюдателям ЕС будут предоставлены неограниченные права и широкий иммунитет, а также будет указано, что наблюдателей запрещено арестовывать или задерживать. Таким иммунитетом в Армении не обладают даже руководители и депутаты страны", - говорится в сообщении.

Напомним, что о запуске миссии в Армении Евросоюз объявил в феврале 2023 года. В конце прошлого года ЕС увеличил число наблюдателей с 138 до 209 человек. Предполагается, что миссия будет действовать до 2025 года. На финансирование миссии за два года ЕС направит свыше €39 млн.

Отметим, что ряд армянских политологов и экспертов ранее заявлял о том, что основная цель миссии ЕС в Армении - это осуществление разведывательной деятельности против России и Ирана.

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