https://news.day.az/world/1645956.html Пашинян принял генсека НАТО
Пашинян принял генсека НАТО
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по региональным процессам, вопросам, связанным с армяно-азербайджанским мирным договором.
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