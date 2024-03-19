Пашинян принял генсека НАТО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В ходе беседы состоялся  обмен мнениями по региональным процессам, вопросам, связанным с армяно-азербайджанским мирным договором.

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