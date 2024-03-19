Смертельное ДТП в Армении

Сегодня утром на дороге Ереван-Мегри произошло ДТП, погибли 4 человека.

Как сообщает Day.Az, Следственный комитет Армении обнародовал информацию о деталях аварии.

Отмечено, что за рулем автомобиля "ВАЗ 21063" находилась 38-летняя жительница Вайоцдзорского района, а легковым автомобилем "Opel Astra" управляла 39-летняя жительница Сюникской области.

После столкновения с "Opel Astra" "ВАЗ 21063" загорелся. В результате аварии погибли пассажиры автомобиля - 35-летняя жена водителя, 11-летний сын, 68-летний дядя жены и его 67-летняя супруга. Сам водитель с ожогами был госпитализирован, его состояние удовлетворительное.

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