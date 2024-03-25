https://news.day.az/world/1647232.html Обновлен поименный список погибших в «Крокусе»
Обновлен поименный список погибших в «Крокусе»
Число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 139, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на СК РФ.
"В результате теракта пострадали 182 человека. 139 человек погибли", - говорится в сообщении.
Отметим, что 22 марта группа террористов устроила стрельбу из автоматов в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".
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