Стало известно, почему принц Уильям сблизился с королевой Камиллой

Принц Уильям сблизился с королевой Камиллой после того, как Кейт Миддлтон диагностировали рак. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Mirror.

Королевский эксперт Ингрид Сьюард считает, что заболевание Кейт Миддлтон могло укрепить связь между принцем Уильямом и королевой Камиллой.

"Болезнь Кейт сблизила Камиллу с Уильямом, который когда-то сильно ее не любил. Даже до ее свадьбы с его отцом Уильям и Гарри умоляли папу не жениться на Камилле. Хорошо, что он это сделал", - сказала Ингрид Сьюард.

Эксперт заявила, что жизнерадостность и открытость королевы Камиллы - то, что сейчас необходимо монархии. Ингрид Сьюард уверена, что принц Уильям понимает это и должен быть благодарен ей.

"Она всегда улыбается и радостно сообщает о прогрессе Карла III и Кейт Миддлтон. Она именно то, что нам всем сейчас нужно", - заключила Сьюард.

22 марта Кейт Миддлтон официально сообщила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Принцесса заявила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. После этого откровения король Великобритании признался, что гордится мужеством жены принца Уильяма.

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