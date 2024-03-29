Безвиз Армении с ЕС негативно отразится на ее безопасности

Введение безвизового режима Армении с Евросоюзом приведет к оттоку перспективной молодежи из республики и негативно отразится на ее безопасности и экономике.

Как передает Day.Az, об этом заявили ТАСС в МИД РФ, комментируя доклад "Сети друзей Армении" под названием "Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе", подготовленный под руководством экс-генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена.

"Авторы пытаются сулить внедрение безвизового режима с ЕС, что приведет к значительному оттоку молодого и экономически активного населения в Европу и негативно отразится на экономике и безопасности Армении. Это видно на примерах Грузии, Молдовы, Украины, да и, собственно, уже вошедших в ЕС государств Прибалтики, Польши, Румынии, Болгарии и т. д., население которых массово перетекает в более благополучные страны на низкооплачиваемые работы", - отметили в российском дипведомстве.

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