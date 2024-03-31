Нетаньяху заявил, что Израиль «войдет в Рафах и уничтожит» батальон ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим утвердил оперативные планы для проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по его словам, израильская сторона делает все для решения вопроса эвакуации мирного населения и доставки гражданской помощи в Рафах. Нетаньяху добавил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовит эвакуацию мирных жителей из города.

Премьер утверждает, что израильская сторона "войдет в Рафах и уничтожит" оставшиеся батальоны ХАМАС в городе, никакое давление не остановит Иерусалим.

До этого американский конгрессмен Джамаал Боуман заявил, что Израиль проводит политику "коллективного наказания" жителей сектора Газа, по его мнению, большая часть анклава лежит в руинах благодаря "маньяку" премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, которого нужно сместить.

Накануне министерство иностранных дел Палестины заявляло, что Израиль во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху планирует завершить полное уничтожение сектора Газа.

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