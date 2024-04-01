Нетаньяху прооперировали

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху успешно провели операцию по удалению грыжи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на канцелярию премьера.

Грыжу у него обнаружили при плановом осмотре вечером в субботу 30 марта. Операция прошла в ночь на 1 апреля в больнице Хадасса в Иерусалиме. Как уточняет The Times of Israel, Нетаньяху оперировали под общим наркозом, на это время обязанности главы правительства исполнял министр юстиции Ярив Левин.

После операции премьер-министр чувствует себя хорошо.

Нетаньяху 74 года. В прошлом году ему делали операцию по установке кардиостимулятора.

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