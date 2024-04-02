В Европе заговорили о необходимости наращивания производства военной продукции

Европейским странам необходимо создавать крупные специализированные военно-промышленные группы, чтобы соперничать с конкурентами из США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times.

"Нам нужны такие крупные компании в Европе", специализирующиеся на различных военных технологиях, отметил собеседник издания.

Усилия лидеров ЕС по укреплению сотрудничества в сфере обороны, как подчеркивает FT, "зашли в тупик из-за фрагментации отрасли". Европейские оружейные компании "конкурируют друг с другом, военные бюджеты контролируются на национальном уровне, а отдельные страны стремятся сохранить контроль над стратегическими цепочками поставок, заводами, рабочими местами и технологическими преимуществами", говорится в публикации.

Этот процесс, по словам Паппергера, сопровождается "самой сложной дискуссией, которая ведется на правительственном уровне". Ранее руководитель Rheinmetall призвал государства ЕС к совместной работе по созданию системы противоракетной обороны (ПРО) по типу Iron Dome ("Железный купол") в Израиле.

Rheinmetall - крупнейший оборонный концерн Германии. По количеству произведенных военной техники и боеприпасов Rheinmetall относят к трем самым крупным корпорациям Запада. С начала спецоперации России на Украине курс акций компании вырос более чем в два раза. В частности, она является поставщиком военной техники Киеву, в том числе средств ПВО, танков и БТР.

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