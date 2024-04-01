В США заявили о бессмысленности европейской армии

Старший научный сотрудник аналитического центра "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов" Барт Шевчик заявил, что идея о создании единой европейской армии является бессмысленной. Такое мнение он выразил в статье для журнала Foreign Policy (FP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Учитывая недавно обнародованную Европейским Союзом оборонно-промышленную стратегию и план по назначению европейского комиссара по обороне, можно сделать вывод, что идея военной и оборонной политики ЕС может, наконец, воплотиться в жизнь. Но, как и раньше, это тупик. Совместной, централизованной европейской обороны не будет - да и не должно быть", - пишет аналитик.

Шевчик считает, что единая армия ЕС невозможна как минимум до тех пор, пока объединение состоит из национальных государств, которые по-разному видят различные конфликты.

По его словам, проблема состоит в сложности договориться. "Бесконечные ссоры, ожесточенная злоба и другие трения были бы практически обеспечены. Какая польза от вооруженных сил ЕС, если вы в конечном итоге не сможете их использовать?" - добавляет эксперт.

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