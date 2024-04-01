https://news.day.az/world/1648785.html В связи с терактом в "Крокус Сити Холле" задержан еще один человек
В связи с терактом в "Крокус Сити Холле" задержан еще один человек
Следственный комитет России внес представление о задержании еще одного подозреваемого в теракте в "Крокус Сити Холле".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на российскую прессу, Якубджони Юсуфзода обвиняется в участии в организации и совершении теракта.
Согласно обвинительному заключению, этот человек обеспечил перевод определенной суммы денег через банковскую карту одному из членов группы, совершившей теракт.
Отметим, что в результате теракта, совершенного 22 марта, погибли 144 человека и пострадал 551 человек.
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