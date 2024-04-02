США и Израиль проведут очные консультации по Рафаху

Власти США и Израиля проведут на следующей неделе очные консультации по вопросу проведения израильскими военными наземной операции в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома совместном заявлении по итогам онлайн-встречи, состоявшейся в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Последующие обсуждения будут включать очную встречу стратегической консультативной группы уже на следующей неделе", - говорится в документе.

Отмечается, что Израиль обязался принять во внимание обеспокоенность США по поводу проведения наземной военной операции в Рафахе. "Американская сторона выразила свою обеспокоенность различными вариантами действий в Рафахе. Израильская сторона согласилась учесть эти опасения и провести последующие консультации с участием экспертов под контролем стратегической консультативной группы", - отмечается в заявлении.

Согласно документу, в переговорах от американской стороны приняли участие госсекретарь Энтони Блинкен и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, а от израильской - министр стратегического планирования Рон Дермер и глава Совета национальной безопасности Цахи Ханегби.

Ранее на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что официальные лица США и Израиля провели двустороннюю встречу по ситуации в Рафахе в режиме видеоконференции.

Переговоры по Рафаху и планы Израиля

25 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил не направлять делегацию в США для обсуждения операции в Рафахе после того, как Вашингтон не наложил вето в Совете Безопасности ООН на резолюцию с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа до конца Рамадана без обязательного освобождения удерживаемых в палестинском анклаве заложников. Позже глава правительства заявил, что его решение было сигналом для радикального палестинского движения ХАМАС, что Израиль не поддастся международному давлению в свете утверждения в СБ ООН резолюции о прекращении огня. 30 марта телеканал CNN сообщил, что переговоры между американскими и израильскими представителями по операции в Рафахе могут пройти в Вашингтоне 1 апреля.

31 марта Нетаньяху заявил, что Израиль "утвердил оперативные планы" проведения военной операции в Рафахе. По его мнению, "без входа в Рафах и уничтожения там батальонов ХАМАС" в конфликте в секторе Газа "победы не будет". Как отметил премьер, операция задерживается не из-за Рамадана, а поскольку "требует подготовки".

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