В Аргентине усилят охрану зданий госорганов на фоне призывов к митингам

Правительство Аргентины организовало операцию по усилению безопасности, чтобы предотвратить проникновение в здания госорганов более чем 11 тыс. уволенных государственных служащих. Об этом сообщила аргентинская газета Clarin, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, аргентинские профсоюзы планируют провести демонстрации, в том числе в зданиях госорганов, в знак протеста после сокращения тысяч государственных служащих в марте этого года. "[3 апреля] мы должны продемонстрировать, что именно правительство действует вне конституции и закона. Если будут насилие и репрессии, единственным ответственным за это будет действующее правительство", - приводит газета слова генерального секретаря Ассоциации государственных служащих (ATE) Родольфо Агиара.

При этом Министерство безопасности Аргентины предупредило, что проникновение протестующих в здания ведомств будет рассматриваться как "попытка захвата".

27 марта президент Аргентины Хавьер Милей выступил с утверждением, что правительство намерено уволить около 70 тыс. государственных служащих к концу месяца. По словам Милея, правительство расторгло порядка 50 тыс. контрактов с госслужащими, отметив, что количество контрактов сокращается, и будет аннулировано 70 тыс. контрактов. По сведениям портала La Politica Online, под сокращения попали десятки тысяч "ненужных" контрактов, срок действия которых истекал 31 марта.

Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря 2023 года. В первой речи в качестве главы государства он охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковой терапии в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику, упразднение Центробанка Аргентины для сдерживания инфляции и приватизацию госкомпаний. В качестве одной из первых мер правительство Милея сократило число министерств с 18 до 9.

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