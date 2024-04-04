https://news.day.az/world/1649536.html Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане
Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане
Израильские военные нанесли новые удары по ливанской территории, сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, целями стали объекты, используемые вооруженными формированиями шиитской организации "Хезболлах".
В частности, истребители ВВС Израиля нанесли удары по пусковым установкам в районе населенного пункта Эль-Хиям на юге Ливана. Кроме того, ударам подверглись объекты инфраструктуры "Хезболлах" в окрестностях Кфар-Киллы.
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