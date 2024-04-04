В Иране ликвидированы участники нападения на полицейские участки

В Иране ликвидированы 15 террористов, напавших на полицейские участки в городах Раск и Чабахар.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщает Корпус стражей исламской революции.

Как отмечали местные издания, восемь силовиков убиты при нападении террористов на полицейские участки, еще 10 получили ранения.

Заместитель министра безопасности Ирана сообщал ранее, что 8 террористов были убиты, остальные укрылись в жилом доме и находились в полной осаде.

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