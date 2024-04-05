Армен Григорян в очередной раз обвиняет Россию перед встречей в Брюсселе

Автор: Байрам Эльшадов

В преддверии сегодняшней встречи между госсекретарем США Энтони Блинкен, армянским премьером Николом Пашиняном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен армянские власти начинают доказывать свою лояльность новым партнерам. Судя по заявлениям, звучащим из Еревана, армянские политики пошли по пути наименьшего сопротивления в этом вопросе. Для достижения своей цели они выбрали самый легкий путь - вербальную атаку на Россию.

Секретарь совбеза Армении Армен Григорян дал обширное интервью местным СМИ, в котором поделился позицией страны по трехстороннему сотрудничеству с США и ЕС. Самым интересным моментом является то, что Григорян обвинил и Россию и Азербайджан в возможной эскалации на Южном Кавказе.

"Из заявлений, подобных заявлениям Захаровой о том, что эскалация в регионе зависит только от того, насколько деструктивным будет Запад, выходит, что эскалация отношений Армения-Азербайджан зависит от России, а не Азербайджана", - отметил секретарь армянского совбеза.

И если в Азербайджане уже привыкли к откровенно глупым обвинениям армян о том, чего не случилось, то для России это должно стать новостью. Ведь, фактически, Григорян открытым текстом возложил вину за все предыдущие эскалации на Россию, попутно сбросив с Армении вину за почти тридцать лет провокаций и нарушений международного права.

Все это делается для того, чтобы отправить необходимый сигнал на запад. С помощью этого Армения пытается доказать, что страна не может находится в безопасности пока связана с Россией. Что должно подтвердить необходимость в сближении Армении и западных стран.

К слову, именно по этой причине заверения о том, что вопросы безопасности не будут обсуждаться, не вызывают доверия. Ведь даже в своих заявлениях о встрече, на которой "не будут" обсуждаться вопросы безопасности, армянские политики говорят о ней. По этой причине очень сложно поверить в честность заявлений Григоряна.

Как и в честность заверений о том, что встреча не направлена против других стран. Зачем США и ЕС проводить работу и выделять деньги на Армению, игнорируя свои собственные интересы? В системе международных отношений любая страна мотивирована, в первую очередь, своими интересами. А ослабление России, с точки зрения США и ЕС, является очень интересной и привлекательной возможностью.

Надо сказать, что Армения усложняет свою геополитическую позицию. Откровенные обвинения в адрес России, как и шаги направленные на уменьшение ее влияния, могут привести к тяжелым последствиям для Еревана. Армянские политики демонстрируют отсутствие понимания рисков, которые создаются для страны. Уж слишком много надежд Армения возлагает на сегодняшнюю встречу в Брюсселе.