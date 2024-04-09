https://news.day.az/world/1650981.html Мирзоян проигнорировал СНГ
Мирзоян проигнорировал СНГ
Армения будет представлена на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ 12 апреля в Минске на уровне заместителя министра.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси.
В МИД сообщили, что Арарат Мирзоян не будет участвовать в этом мероприятии.
Отметим, что 9 стран, в том числе Беларусь, официально подтвердили участие своих министров иностранных дел в указанном заседании.
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