Великобритания отменяет закон, которому 200 лет

Рост числа людей, ночующих в общественных местах, заставил правительство Великобритании отменить Закон о бродяжничестве, действовавший на протяжении двух столетий. Взамен оно примет другие, более жесткие и противоречивые меры, направленные на то, чтобы британцы чувствовали себя в большей безопасности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, законопроект об уголовном правосудии призван заменить Закон о бродяжничестве 1824 года, который предусматривает наказание за жизнь на улице и попрошайничество и который был введен с целью преследования солдат, получивших ранения во время наполеоновских войн и начавших попрошайничать после возвращения.

Новой законопроект предлагает более жесткие меры против тех, кто, как считается, причиняет такие "неудобства", как "неприятный запах", включая возможность наложения штрафа в размере 2500 фунтов стерлингов (3100 долларов) или тюремного заключения на срок до одного месяца.

Против этой инициативы выступает группа 40 парламентариев-консерваторов. Депутат Боб Блэкман считает, что "вместо того, чтобы арестовывать бездомных и сажать в камеру, полиция должна помогать им найти место, где они могут безопасно оставаться".

По последним официальным данным, число людей в Англии, которые провели на улице хотя бы одну ночь в 2023 году, увеличилось по сравнению с 2022 годом на 27 процентов и составило 3898 человек.

Сторонники принятия нового закона полны решимости раз и навсегда положить конец проблеме людей, спящих на улицах, в первую очередь устранив коренные причины, по которым они там оказываются. Запланированные инвестиции в борьбу с бродяжничеством составляют 2,4 млрд фунтов стерлингов (3,05 млрд долларов).

В 2019 году правительство Великобритании пообещало решить к 2024 году проблему людей, ночующих на улицах, но цифры указывают, что это обещание не было выполнено и ситуация ухудшается.

По данным британских медиа, за последние десятилетия не было построено достаточно социального жилья, а арендная плата находится на рекордно высоком уровне, поэтому тысячи людей вынуждены проводить ночи на улицах, страдая от холода в зимнее время.

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