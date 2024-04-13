Министр здравоохранения Норвегии подает в отставку

Министр здравоохранения Норвегии Ингвильд Кьерколь подает в отставку после того, как выяснилось, что ее магистерская диссертация частично является плагиатом и содержит 43-процентное сходство текстов. Скандал стал вторым за короткое время. В январе министр исследований и высшего образования Норвегии Сандра Борх вынуждена была объявить об отставке, признав, что в своей магистерской работе позаимствовала без ссылок работы других студентов.

Как сообщает Day.Az, информация о том, что магистерская диссертация Кьерколь от 2021 года была отклонена рецензирующей комиссией Университета Норд в Будё, начала распространяться уже в четверг. После требований об отставке со стороны нескольких партий министр здравоохранения Норвегии объявила в пятницу, что информация верна. Диссертация была написана совместно с однокурсником.

"Мы не собирались заниматься плагиатом. Хоть это и больно, что тебе не доверяют, но приходится смириться с тем фактом, что правление придерживается иного мнения", - говорит Кьеркол.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся 13 апреля премьер-министр Йонас Гар Стёре сказал, что пришел к выводу, что Ингвильд должна уйти с поста министра.

Ингвильд Кьерколь сообщила, что еще не рассматривала вопрос о том, будет ли она обжаловать дело в Объединенном совете по рассмотрению жалоб.

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