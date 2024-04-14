Армия Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в направлении израильской территории

Израильские военные зафиксировали запуск ракет с иранской территории в направлении Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это подтвердил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

"Некоторое время назад Иран запустил ракеты со своей территории в направлении территории Государства Израиль. Пожалуйста, будьте начеку и следуйте указаниям тылового командования", - заявил он, предупредив, что в ряде случаев жители страны могут "услышать взрывы после перехватов или падения обломков".

Представитель армии добавил, что силы противовоздушной обороны Израиля находятся в полной боевой готовности и "перехватывают цели в любой момент, когда это потребуется, даже прямо сейчас". "В настоящий момент множество самолетов ВВС Израиля находятся в воздухе в готовности отразить любую угрозу", - сообщил Хагари.

В субботу вечером пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Иран запустил беспилотники со своей территории в сторону Израиля, она находится в состоянии повышенной готовности и отслеживает все цели.

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