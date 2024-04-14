Около 100 запущенных Ираном БПЛА были сбиты США и Британией
Около 100 беспилотников, запущенных Ираном в направлении Израиля, были сбиты силами Соединенных Штатов и Великобритании и не долетели до израильских границ.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya.
Информация о том, над территорией какой страны были перехвачены эти БПЛА, не приводится.
В субботу вечером пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о том, что Иран запустил беспилотники со своей территории в сторону еврейского государства. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) подтвердил массированную атаку на Израиль с помощью БПЛА и ракет.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре