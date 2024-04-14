В США раскрыли неожиданную цель атаки Ирана на Израиль
После атак на территорию Израиля Иран будет внимательно следить за реакцией Тель-Авива и Вашингтона, чтобы увидеть, могут ли военные технологии Тегерана конкурировать с системами противовоздушной обороны и тактикой Запада. Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным неназванного бывшего сотрудника американской разведки, Иран мог бы использовать собранную информацию для будущих атак, а также чтобы повысить эффективность производимого оружия.
Ударные дроны и крылатые ракеты "вероятно, являются частью скоординированного многоэтапного ответа в попытке сокрушить и запутать израильскую противовоздушную оборону", сказал бывший аналитик ЦРУ Майкл ДиМино в беседе с агентством.
Как отмечается в материале, медленно движущиеся дроны были предназначены для того, "чтобы сбить с толку радиолокационные системы Израиля, а затем убедиться, что ракеты, которые будут следовать за дронами, поразят намеченные цели".
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