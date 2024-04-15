В Иране заявили, что СБ ООН не оставил выбора, кроме как наказать Израиль

Бездействие ООН и Совета Безопасности (СБ) всемирной организации, которые не осудили израильский обстрел консульского отдела иранского посольства в Дамаске, не оставили Тегерану другого выбора, кроме как наказать Израиль. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Из-за дипломатического бездействия ООН и Совета Безопасности, не выпустивших ни одного заявления, осуждающего это действие (удар Израиля по иранскому консульству - прим.), у Исламской Республики Иран не было другого выбора, кроме как наказать сионистский режим (Израиль - прим.) в рамках законного права на самооборону", - приводятся слова Абдоллахияна в заявлении, размещенном в Telegram-канале МИД исламской республики.

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