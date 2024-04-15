Токаев прибыл в Армению

В государственной резиденции Армении состоялась торжественная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с официальным визитом в Ереван.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Акорды.

Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Армении Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян представили друг другу членов официальных делегаций.

После церемонии Токаев и Пашинян прошли в зал переговоров.

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