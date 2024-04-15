https://news.day.az/world/1652120.html Военный кабинет Израиля вновь собирается в связи с Ираном
Военный кабинет Израиля вновь собирается в связи с Ираном
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня в 14:00 по местному времени вновь созывет военный кабинет.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Jerusalem Post, об этом сообщил источник в правительстве.
Большинство в военном кабинете Израиля хочет отреагировать на нападение Ирана на страну в субботу, но существуют разногласия по поводу масштабов и сроков.
Джо Байден предупредил израильского лидера, что США не будут участвовать в контрударе против Ирана.
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