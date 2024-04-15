Драка в парламенте Грузии

Во время обсуждения законопроекта об иностранных агентах в парламенте Грузии произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

В ходе заседания глава оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили напал на лидера парламентского большинства и исполнительного секретаря партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Мамуку Мдинарадзе, когда тот рассказывал о законопроекте "О прозрачности иностранного влияния".

После этого в зале началась коллективная потасовка.