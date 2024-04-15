В США заявили, что не хотят вступать в конфликт с Ираном

Соединенные Штаты не хотят более масштабного конфликта на Ближнем Востоке и не стремятся вступать в противостояние с Ираном. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не стремимся к более масштабной войне в регионе и не ищем конфликта с Ираном", - сказал он в эфире телеканала ABC.

Отвечая на вопрос о том, смог ли президент США Джо Байден убедить премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не отвечать на удары Ирана, Кирби сказал, что решать вопрос о реакции на обстрел должны сами израильские власти.

Ранее представитель администрации США высокого ранга заявил журналистам на брифинге, что Соединенные Штаты не будут частью никакого возможного ответа Израиля на удар Ирана.

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