В США заявили о начале третьей мировой войны

Третья мировая война уже началась и США ведут ее чужими руками через Израиль и Украину. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью каналу в YouTube Dialogue Works, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Прямо сейчас идет мировая война чужими руками", - рассказал военный аналитик.

Джонсон также указал на угрозу милитаристских настроений в США в контексте напряженности вокруг Тайваня. В частности, он подчеркнул, что среди американских политиков есть немало тех, кто "мечтает напасть на Китай".

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