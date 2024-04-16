https://news.day.az/world/1652339.html В США заявили о начале третьей мировой войны
В США заявили о начале третьей мировой войны
Третья мировая война уже началась и США ведут ее чужими руками через Израиль и Украину. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью каналу в YouTube Dialogue Works, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Прямо сейчас идет мировая война чужими руками", - рассказал военный аналитик.
Джонсон также указал на угрозу милитаристских настроений в США в контексте напряженности вокруг Тайваня. В частности, он подчеркнул, что среди американских политиков есть немало тех, кто "мечтает напасть на Китай".
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