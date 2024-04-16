Состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси

По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор между Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси.

Как сообщает во вторник Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Кремля.

"Согласно информации, Владимир Путин поздравил Эбрахима Раиси и всех мусульман Ирана с окончанием священного месяца и отмечавшимся на днях праздником Рамазан. Кроме того, президенты России и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Владимир Путин выразил надежду, что все стороны проявят разумную сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, чреватого катастрофическими последствиями для всего региона. В свою очередь Раиси отметил, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер. При этом он подчеркнул незаинтересованность Тегерана в дальнейшей эскалации напряжённости", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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