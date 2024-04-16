Масштабное подкрепление спецназа направляется к парламенту в Тбилиси

Масштабное подкрепление спецназа МВД Грузии направляется к парламенту в Тбилиси.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сообщается, что спецназ приступил к разгону митингующих у служебного входа в парламент и применил слезоточивый газ. Полиция задерживает протестующих.

Напомним, что ранее в столице Грузии возобновилась акция протеста.

Демонстранты, собравшиеся перед зданием парламента по призыву организаций гражданского общества, протестуют против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", повторно внесенного в парламент правящей партией "Грузинская мечта". Несколько минут назад участники акции перекрыли для движения проспект Руставели перед парламентом. В районе было задействовано большое количество сотрудников полиции, усилены меры безопасности.

Представляем вашему вниманию данное видео:

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