https://news.day.az/world/1652657.html В Ереване взорвали бывшее здание Минобороны, в котором проживали необеспеченные семьи - ВИДЕО
В Ереване взорвали бывшее здание Минобороны, в котором проживали необеспеченные семьи - ВИДЕО
В Ереване взорвали бывшее здание Минобороны Армении, в котором, с конца лета 2022 года в опустевшее здание начали заселяться необеспеченные семьи.
Как передает Day.Az, на этом месте планируют построить административное здание Комитета государственных доходов и создать центр внешнеэкономической деятельности.
Отметим, что в феврале 2023 года полиция силой заставила жильцов выселиться. Граждане, в том числе пожилые, инвалиды и десятки детей, почти месяц ночевали в палатках на улице и проводили акции протеста, которые в конечном счете ни к чему не привели.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре