В Ереване взорвали бывшее здание Минобороны, в котором проживали необеспеченные семьи

В Ереване взорвали бывшее здание Минобороны Армении, в котором, с конца лета 2022 года в опустевшее здание начали заселяться необеспеченные семьи.

Как передает Day.Az, на этом месте планируют построить административное здание Комитета государственных доходов и создать центр внешнеэкономической деятельности.

Отметим, что в феврале 2023 года полиция силой заставила жильцов выселиться. Граждане, в том числе пожилые, инвалиды и десятки детей, почти месяц ночевали в палатках на улице и проводили акции протеста, которые в конечном счете ни к чему не привели.

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