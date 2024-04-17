Глава МИД Британии обратился к Израилю

Соединенное Королевство надеется, что Израиль сведет к минимуму возможность эскалации конфликта на Ближнем Востоке во время своего ответного удара по Ирану, который Лондон считает неизбежным. Об этом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в эфире телеканала Sky News из Иерусалима, где он находится с визитом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правильно проявить солидарность с Израилем, правильно ясно донести нашу точку зрения по поводу того, что теперь должно произойти, но ясно, что израильтяне принимают решение в пользу действий. Мы надеемся, что они сделают это таким способом, чтобы свести к минимуму возможную эскалацию", - сообщил Кэмерон.

Глава Форин-офиса высказался за усиление рестрикций в отношении Тегерана со стороны международного сообщества. "Мы хотим увидеть скоординированные санкции против Ирана. Великобритания во многих аспектах проложила этот путь благодаря нашему новому санкционному режиму", - сказал Кэмерон. Он добавил, что международное сообщество должно выступить единым фронтом против "злонамеренных действий" Ирана в регионе, пообещав "ясный, однозначный сигнал" по этому поводу со стороны Группы семи.

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