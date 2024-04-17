Израиль ускорил строительство поселений с начала эскалации в Газе

Власти Израиля за шесть месяцев с начала обострения в секторе Газа одобрили или ускорили реализацию более 20 проектов по строительству поселений, способных обеспечить жильем тысячи жителей в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщила газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно официальным документам израильских властей, оказавшихся в ее распоряжении, с начала эскалации в Газе Израиль "одобрил или ускорил реализацию более 20 проектов на постройку тысяч единиц жилья [в Восточном Иерусалиме]". Среди планов еврейского государства - расширение поселения Кидмат Сион в иерусалимском квартале Рас аль-Амуд, где большинство населения составляют арабы. Отмечается, что также было возобновлено строительство жилья для еврейских поселенцев в районе Гиват Хаматос, ранее прерванное из-за международного давления.

По оценкам газеты, реализация этих планов может ухудшить отношения еврейского государства с США, которые ранее критиковали расширение Израилем своих поселений в регионе.

Расширение Израилем поселений на Западном берегу Иордана считается одним из основных препятствий на пути урегулирования палестино-израильского конфликта. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к еврейскому государству немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Израильская сторона отказалась выполнять положения этого документа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!