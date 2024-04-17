Лидер ХАМАС посетит Турцию

Глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания 20 апреля прибудет в Стамбул. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на президента Турции Тайипа Эрдогана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Канал отмечает, что Эрдоган примет Ханию в стамбульской резиденции Долмабахче, где пройдут переговоры.

Ранее в ходе выступления в парламенте Эрдоган заявил, что "лидер дела Палестины в конце недели станет <...> гостем", не уточнив, однако, о ком именно идет речь.

Кроме того, в конце текущей недели Турцию планирует посетить глава МИД Египта Самех Шукри для обсуждения перспектив урегулирования палестино-израильского конфликта и двусторонних отношений. Как сообщил телеканал TRT со ссылкой на дипломатические источники, запланированы переговоры Шукри с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

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