Молдову предостерегли от вступления в ЕС любой ценой

Вступление Молдовы в Евросоюз (ЕС) несет за собой очень большие риски. Об этом в эфире телеканала Rlive заявил экс-премьер республики Ион Кику, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, проведение референдума о вступлении Молдовы в ЕС означает появление в конституции республики "названия, которое оставляет на усмотрение большинства простые решения, законы, которые влияют на суверенитет страны". Кику добавил, что голосование за евроинтеграцию необходимо проводить, только когда известны ее условия.

"Любой ценой вступать куда-то мы не собираемся", - подытожил экс-премьер.

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