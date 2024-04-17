ООН обеспокоена риторикой на Ближнем Востоке в контексте возможного ответа Израиля

ООН обеспокоена все более опасной риторикой, которая наблюдается на Ближнем Востоке, призывает все стороны в регионе к максимальной сдержанности. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя сообщения об обсуждении Израилем возможного ответа на удар Ирана по израильским военным объектам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы наблюдаем все больше опасной риторики в регионе и мы этим очень обеспокоены. Мы продолжаем призывать к максимальной сдержанности", - сказал он.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на "многочисленные преступления", в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Иранские государственные СМИ заявили, что целями ударов по Израилю были военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% из порядка 300 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб причинен авиабазе Неватим.

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