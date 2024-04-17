ЦАХАЛ сообщил о доставке партии гуманитарной помощи в Газу

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о доставке в сектор Газа первых восьми грузовиков с мукой Всемирной продовольственной программы ООН через порт Ашдод, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Военные отметили, что это произошло "впервые с момента разрешения [властей Израиля] использовать порт в Ашдоде" для доставки гуманитарной помощи в палестинcкий анклав.

Грузовики "прошли тщательную проверку в порту Ашдода", после чего "в сопровождении военнослужащих ЦАХАЛ" были доставлены в сектор Газа через КПП "Керем-Шалом", добавили в пресс-службе.

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