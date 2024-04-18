Британские парламентарии выступили за признание КСИР террористической организацией

Свыше 130 депутатов Палаты общин британского парламента потребовали от правительства признать Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) террористической организацией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Атака Ирана против Израиля с запуском беспилотников и ракет "является лишь последней главой разрушительного террора КСИР", говорится в письме, опубликованном в газете The Times. "КСИР представляет сейчас наибольшую угрозу Великобритании, - отмечают парламентарии. - Его деятельность включает в себя заговоры с убийствами, раскрытые и пресеченные [спецслужбой] МI-5, сбор разведывательной информации о британских евреях, запугивание журналистов и пропаганду радикализации в британских исламских центрах". Правительство "должно объявить КСИР террористической организацией", полагают депутаты.

Корпус стражей исламской революции - иранское военно-политическое элитное подразделение, выполняющее функции армии, полиции, жандармерии и органов госбезопасности. Официально является частью вооруженных сил Ирана. Согласно конституции Ирана, основная задача КСИР - "охрана Исламской революции и ее завоеваний". Подчиняется напрямую руководителю и духовному лидеру Ирана.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на "многочисленные преступления", в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Иранские государственные СМИ заявили, что целями ударов по Израилю были военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% из порядка 300 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб был причинен авиабазе Неватим.

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