Буркина-Фасо обвинила трех французских дипломатов

Министерство иностранных дел Буркина-Фасо признало персонами нон-грата трех дипломатов из посольства Франции и потребовало у них покинуть страну в течение двух суток. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

"Три французских дипломата, включая двух политических советников в посольстве Франции в Уагадугу, объявлены "персонами нон-грата" за "подрывную деятельность", их попросили покинуть Буркина-Фасо", - рассказали журналисты.

В январе 2023 года Буркина-Фасо разорвала с Францией соглашение, которое предполагало присутствие войск республики на территории африканской страны. Представители МИД Франции заявили, что войска бывшей метрополии покинут Буркина-Фасо в течение месяца.

В марте того же года власти Буркина-Фасо запретили в стране вещание французского телеканала France 24.

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