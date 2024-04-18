https://news.day.az/world/1653130.html В Турции произошло землетрясение - повреждены некоторые дома
В Турции произошло землетрясение - повреждены некоторые дома
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в районе Сулусарай провинции Токат в Турции.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило AFAD.
Землетрясение было зарегистрировано в 18:11 по местному времени на глубине 5,99 км.
Глава муниципалитета Сулусарая сообщил, что в результате землетрясения в одном из сел повреждены некоторые дома.
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