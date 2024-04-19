Страны G7 добиваются лишения ХАМАС возможности получать финансирование извне

Страны - члены Группы семи (G7) добиваются лишения радикального палестинского движения ХАМАС возможности получать финансирование из внешних источников. Об этом говорится в заявлении глав МИД "семерки" по ситуации на Ближнем Востоке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы работаем, в том числе путем введения санкций и реализации иных мер, с целью лишить ХАМАС возможности получать денежные средства [из внешних источников] для совершения своих злодеяний", - отмечается в тексте.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!