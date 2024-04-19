Трамп осудил Евросоюз за недостаточную помощь Украине

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал страны Евросоюза за то, что они тратят на помощь Украине меньше, чем Соединенные Штаты.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп назвал Украину "отчаянно нуждающейся страной" и заявил, что, "по общему мнению, выживание Украины должно быть гораздо важнее для Европы", чем для США.

Экс-президент США добавил, что Вашингтон дал Киеву на $100 млрд больше, чем Европа и задался вопросом, почему Евросоюз не может уравнять сумму вложенных в Киев средств.

"Шевелись, Европа!" - написал Трамп.

Экс-президент заявил, что, если бы во главе Соединенных Штатов стоял он, а не Джо Байден, "эта война [в Украине] никогда бы не началась".

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