В США одобрили прослушку иностранных граждан в других государствах

Сенат Конгресса США поддержал законопроект о продлении срока действия программы прослушки телефонных разговоров и перехвата электронной переписки жителей других государств, подозреваемых в терроризме. Трансляцию голосования в верхней палате американского законодательного органа вел телеканал C-SPAN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Законопроект, предусматривающий продление срока действия раздела 702 закона о наблюдении за иностранной разведкой, набрал необходимые для его одобрения 60 голосов законодателей в верхней палате Конгресса, против высказались 34 сенатора. Таким образом, документ одобрен верхней палатой Конгресса и поступит на подпись президента США Джо Байдена. Срок действия программы истек в полночь 20 апреля, законопроект предполагает ее продление до 2026 года.

Ранее этот законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса США. Законодатели в нижней палате Конгресса вынуждены были голосовать по нему дважды из-за того, что группа республиканцев выступила с требованием включить в документ положение о необходимости получения американскими спецслужбами ордера на доступ к личной переписке американцев. Речь идет о гражданах США, с которыми могут поддерживать связь иностранцы, в отношении которых применяется программа прослушки. При голосовании по этой инициативе голоса законодателей разделились поровну, и она не была принята. Аналогичная инициатива была отвергнута верхней палатой Конгресса в пятницу вечером.

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