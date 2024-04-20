"Хезболла" вновь ударила по Израилю

Отряды шиитской милиции "Хезболла" нанесли ракетные удары по объектам израильской армии в поселениях Мицува, Ханита, Шломи и Эвен Менахем, расположенных на границе с Ливаном, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В заявлении, размещенном в Telegram-канале формирования, говорится, что шиитским бойцам удалось поразить скопление израильских сил и вывести из строя разведывательное оборудование, которое позволяло противнику следить за ливанской территорией.

"В городе Метула в Верхней Галилее зафиксировано попадание реактивных снарядов в два дома, которые использовались как общежитие для израильских военнослужащих, в результате среди солдат есть убитые и раненые", - указывается в тексте.

Согласно заявлению, отряды "Хезболла" провели эту операцию "в ответ на налеты израильских ВВС на мирные ливанские поселки Аит-эш-Шааб, Кфар-Кила и Эль-Джиббейн".

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