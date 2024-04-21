https://news.day.az/world/1653761.html Нетаньяху рассказал, на что пойдет помощь США для Израиля
Нетаньяху рассказал, на что пойдет помощь США для Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своей странице в социальной сети X выразил благодарность американским конгрессменам за принятие законопроекта, включающего оказание военной помощи Израилю, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Конгресс США только что подавляющим большинством голосов принял заслуживающий большой признательности законопроект о помощи... Спасибо, друзья, спасибо, Америка!" - написал Нетаньяху.
По его словам, данный законопроект демонстрирует сильную двухпартийную поддержку Израиля и защищает западную цивилизацию.
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