Нетаньяху рассказал, на что пойдет помощь США для Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своей странице в социальной сети X выразил благодарность американским конгрессменам за принятие законопроекта, включающего оказание военной помощи Израилю, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Конгресс США только что подавляющим большинством голосов принял заслуживающий большой признательности законопроект о помощи... Спасибо, друзья, спасибо, Америка!" - написал Нетаньяху.

По его словам, данный законопроект демонстрирует сильную двухпартийную поддержку Израиля и защищает западную цивилизацию.

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