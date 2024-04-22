Ирак заблокирует границу с Сирией

Турция рассчитывает силами иракских правительственных сил блокировать ирако-сирийскую границу в ходе возможной новой операции Анкары против Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции) в Ираке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает колумнист турецкой газеты Hurriyet Абдулкадир Сельви.

По его данным, это будет одним из первых этапов крупной операции, которая, как ожидается, может начаться в ближайшей перспективе после визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Багдад и Эрбиль в понедельник. Непосредственно ВС Турции будут заняты контролем границы Ирака и Сирии только на уровне командования. На земле задачу по блокированию границы будут выполнять правительственные войска Ирака и шиитские отряды "Аль-Хашд аш-Шааби". Целью является не допустить отхода РПК в Сирию.

Задачи предполагаемой операции остаются теми же, о которых ранее сообщали местные СМИ. Это создание зоны безопасности на глубине 30-40 км от границы, полный контроль всей линии 378-километровой границы Турции и Ирака. Турецкие войска, сухопутные подразделения при поддержке авиации войдут в северные области Ирака для зачистки части регионов от РПК. Hurriyet пишет, что разведывательную поддержку окажет как Багдад, так и Эрбиль, центр автономного Иракского Курдистана. Силы курдской автономии, как ожидается, будут также привлечены к мерам поддержания безопасности в ряде районов на севере Ирака.

Вопросы координации усилий Анкары, Багдада и Эрбиля в понедельник Эрдоган обсудит в ходе официального визита в Ирак. Он проведет переговоры и с центральными властями, и с курдской администрацией. Предполагается, что стороны подпишут соглашение о создании совместного оперативного центра, который будет использоваться для координации военных усилий и мер по поддержанию безопасности.

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